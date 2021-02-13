FAZ: Режим Путина остается расколотым 5 13.02.2021, 10:53

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Хозяин Кремля все больше теряет доверие у россиян.

"Кремль форсирует враждебную кампанию против Алексея Навального. По его словам, оппозиционер - часть западной операции по причинению ущерба России. Однако президент Путин, согласно одному из опросов, теряет доверие", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"В стремлении обличить врага российское государственное телевидение дошло до ершика для унитаза. Сотрудница телевидения арендовала со своей командой дом во Фрайбурге-им-Брайсгау, в котором жил оппозиционер Алексей Навальный в конце года. Для "Вестей недели", еженедельной новостной программы главного пропагандиста Дмитрия Киселева, журналистка сравнила виллу Навального с двумя кухнями, несколькими спальнями, бассейном и фруктами на обеденном столе с отрывками из популярного фильма Навального на YouTube "Дворец для Путина" об имении на черноморском побережье, приписываемом президенту".

"В туалете возвышается ершик для унитаза, ведь для многих россиян символом стал золотой ершик из относящейся ко дворцу винодельни. "Ершик на месте, блестит, - сказала молодая журналистка. - Но не так". Этот репортаж - часть враждебной кампании против арестованного после своего возвращения в середине января Навального, его соратников и Запада", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"Власть Путина опирается не только на аппарат безопасности и юстицию, которая, не переставая, назначает аресты людям, протестовавшим за освобождение Навального. Важно и влияние на разум и чувства масс. Борьба Кремля за прерогативу толкования усложняется тем, что, арестовав Навального сразу же после его возвращения из Германии, власти повысили его значимость", - указывает издание.

"В кампанию вовлечены многие ведомства. Особенно активно министерство иностранных дел. Для этого оно специально завело аккаунт в соцсети Tiktok, популярной среди молодежи".

"Министр иностранных дел Лавров заявил, что правительство Германии, "точнее германские спецслужбы", предоставили Навальному доступ к документам о службе Путина в качестве агента КГБ в ГДР. Команда Навального указала, что им пришлось лишь заполнить один формуляр", - говорится в статье.

"Так работают и "Вести недели" Киселева. Журналистка заявила, что пребывание Навального на вилле во Фрайбурге длилось 2 месяца и стоило больше 30 тыс. евро, и спросила, на чьи деньги оплатил это "официально безработный блогер" - имея в виду западные спецслужбы. При этом не секрет, что Навального поддерживает целый ряд российских бизнесменов", - подчеркивает Frankfurter Allgemeine.

"Владелец виллы сказал, что Навальные жили у него только 6 недель, и пожаловался, что телевизионная команда выдавала себя за бельгийских туристов и снимала его скрытой камерой".

Согласно сценарию Кремля, "Берлин и Вашингтон инсценировали отравление Навального. (...) То, что лаборатории в Швеции, Франции и Организация по запрещению химического оружия подтвердили то, что Германия обнаружила "Новичок", Москва не признает".

"По версии Кремля, целью западной операции является причинение ущерба Путину как на международной арене, так и в России. (...) Западные службы якобы отправили свою "марионетку" Навального обратно в Россию, зная, что там он попадет в тюрьму. Это должно было вызвать протесты, которые способствовали бы свержению власти. Но план провалился, потому что у Навального, как говорилось в передаче Киселева, лишь "несколько тысяч" сторонников, а россияне поддерживают Путина".

"Новые опросы института изучения общественного мнения "Левада-Центр" показывают другую картину, - отмечает издание. - Отвечая на конкретный вопрос о том, одобряют ли они деятельность Путина в должности президента, 64% респондентов ответили положительно. В этом вопросе давно мало что меняется, Путин кажется безальтернативным. Но на вопрос о том, какому политику они доверяют, лишь 29% назвали имя президента. В конце 2017 года их было 59%. Уже 5% россиян называют имя Навального в ответ на вопрос о том, какому политику они доверяют".

"Восприятие Навального как политика перечеркивает стремление Кремля представить противника как "неважного блогера" и преступника. (...) Навальный в первую очередь является единственным политиком, который активно добивается поддержки большинства среди четырех из десяти россиян, не называющих никого в ответ на вопрос о том, кому они доверяют, и четко позиционирует себя как альтернатива Путину", - указывает автор статьи.

"Количество россиян, не знающих Навального, сократилось с более чем четверти прошлым летом до всего лишь 13%. (...) Судьба Навального становится точкой, в которой расходятся сторонники и противники Путина. Это ощутил Григорий Явлинский, один из основателей либеральной партии "Яблоко" и давний противник Навального: из-за критической статьи о заключенном он подвергся острой атаке и из рядов собственной партии".

По мнению политолога Татьяны Становой, режим остается расколотым на "своих" и "чужих".

"Но где же "свои"? - задается вопросом издание. - Для так называемых флешмобов в поддержку Путина - к которым Кремль официально не имеет отношения - сейчас во многих регионах сгоняют и снимают на видео студентов и госслужащих, зачастую путем обмана о настоящей цели мероприятия. Так, участники видео в Волгограде, бывшем Сталинграде, думали, что участвуют в акции памяти о победе в битве. Но в конце клипа речь шла о поддержке Путина. "Мы думали, мы за Сталинград, но выяснилось, что мы за Путина. Но они даже постыдились сказать нам об этом", - пожаловалась одна преподавательница".

"Против "морального превосходства", которое, как считают соратники Навального, они получили на фоне жестких действий силовиков и международной поддержки, аппарат Путина пускает в ход тяжелую артиллерию: память о победе в 1945 году, о многих миллионах жертв, павших в борьбе против немецких захватчиков. Этому служит процесс о мнимой клевете в отношении ветерана, который начался на прошлой неделе".

"Государственные телевизионщики приукрашивают язвительность и бескомпромиссность Навального - политик не известен своими извинениями - старой пропагандистской ложью о том, что Навальный антисемит. Киселев нашептывает, что Навальный и его сторонники готовы "стереть культурный код россиян, зачистить нашу память, перекодировать наш народ". Ведь "без памяти нет народа". Посыл таков: люди Навального это "фан-клуб другой команды, не нашей", - передает Frankfurter Allgemeine.

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