«Письма счастья» с уточнением: что ждет белорусских водителей с 1 марта 7 13.02.2021, 10:59

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В этот день вступает в силу новый процессуальный кодекс.

Если новый административный кодекс в СМИ обсуждался довольно часто, то процессуальный кодекс в отношении водителей такого пристального внимания был лишен. А зря, ведь там есть о чем поговорить, учитывая, что он вступает в действие 1 марта 2021 года, пишет abw.by.

Инспекторы и доверие

Если инспектор выявил нарушение в виде так называемого "административного проступка", то водителю вынесут постановление о предупреждении (ч.1 ст.10.5 ПИКоАП). Благородно и в духе оглашенной либерализации законодательства, но, конечно, есть оговорки.

Статья 2.2 ч.2 КоАП

К административным проступкам относятся административные правонарушения, за совершение которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа в размере, не превышающем для физического лица – десяти базовых величин...

Для этого должны быть выполнены два условия: водитель признал нарушение и согласился с вынесением предупреждения, а также он в течение одного года до этого не привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение (ч.1 ст.8.3 КоАП).

А если у инспектора ГАИ нет возможности на месте выяснить факт наличия или отсутствия аналогичных нарушений до момента остановки водителя? В этом случае, как следует из ч.3 ст.10.5 ПИКоАП, "факт наличия таких оснований (для освобождения от ответственности. – Прим. ред.) устанавливается исходя из сведений, сообщенных лицом, совершившим административное правонарушение".

По сути, инспектор должен поверить на слово, но если после выяснится, что водитель соврал, то постановление о предупреждении аннулируется, административный процесс ведется в обычном порядке. Рассчитывать на снисходительность инспектора ГАИ после этого, наверное, не стоит.

"Письма счастья" с уточнением

Как известно, постановление о наложении взыскания за нарушения, зафиксированные камерами фотофиксации, должно содержать изображение транспортного средства в момент совершения правонарушения.

Новый ПИКоАП трактует этот момент несколько иначе. Постановление должно содержать "изображение транспортного средства в момент совершения правонарушения либо изображение транспортного средства, подтверждающее факт правонарушения" (п.5 ч.4 ст.10.4 ПИКоАП). Полагаем, что уточнение "… либо изображение транспортного средства, подтверждающее факт правонарушения" связано с будущим введением штрафов на основе средней скорости движения по определенному участку дороги.

Примечание к ст.18.12 КоАП:

Превышение скорости движения транспортного средства может устанавливаться на основе средней скорости движения транспортного средства на определенном участке.

Средняя скорость определяется путем деления пройденного транспортным средством расстояния на время, затраченное этим транспортным средством на преодоление данного участка.

Поэтому в постановлении (если идет расчет средней скорости) будет содержаться изображение автомобиля, сделанное любой из камер (в начале зоны контроля или в конце) лишь для подтверждения факта нахождения автомобиля в этой зоне скоростного контроля.

В момент вхождения автомобиля в зону фиксации камерами и в момент выхода из этой зоны камеры могут вообще не зафиксировать нарушение скорости, поскольку водитель в этот конкретный момент ехал по Правилам. Но если разделить расстояние между этими камерами на время прохождения данного участка автомобилем, мы получаем среднюю скорость, которая может превышать допустимые на этом участке дороги значения. Элементарная математика.

Был открытым – стал закрытым

Мы привыкли говорить о том, что разбирательство в административном процессе открытое, то есть любой желающий может присутствовать при рассмотрении административного протокола в милиции или суде. Исключение применялось лишь тогда, когда в материалах дела имелась государственная тайна либо сведения касались интимных сторон жизни участников процесса.

Однако теперь "когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников административного процесса, их близких родственников" судом дело может рассматриваться в закрытом формате (ст.2.14 ПИКоАП).

Виновным еще не признали, но водительское удостоверение на стол

Административный процесс ранее предусматривал в том числе задержание, личный обыск, арест имущества, принудительную отбуксировку транспортного средства и прочее.

В новом ПИКоАП добавились две новые меры обеспечения – временное ограничение на выезд за пределы Беларуси и временное ограничение на право управления транспортным средством (п.10-11 ст.8.1 ПИКоАП).

Применяться эти меры могут только судом при рассмотрении административных дел против порядка управления. К ним относятся неисполнение письменного требования (например, о прохождении ТО), неповиновение требованию должностного лица, его оскорбление, незаконные действия по отношению к государственным символам, а также такая "популярная" последнее время статья, как нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, и прочее. Использовать такие меры могут до исполнения административного взыскания, например, до уплаты штрафа.

Арестовали автомобиль – платить за хранение не нужно

Это новшество из категории "наконец-то". Редакция Автобизнеса рассказывала множество историй, когда инспекторы арестовывали автомобили и помещали их на штрафстоянку, за которую затем обязывали заплатить собственников автомобилей. Тогда нам отвечали, что хранение таких автомобилей производится на безвозмездной основе, но на практике все происходило иначе: счета выставляли, в том числе и через суд, который взыскивал деньги с собственников машин.

Теперь же в п.11 ст.8.7 ПИКоАП "Наложение ареста на имущество" указано, что "хранение имущества, на которое наложен арест, осуществляется на безвозмездной основе". Так что владельцы автостоянок могут отбросить свои инструкции в сторону – сейчас все прописано в законе. Точка в споре поставлена.

Ускоренный порядок и краткий протокол

В новом ПИКоАП ввели понятие ускоренного процесса (ст.10.1), при котором протокол о нарушении не составляется. Такой порядок предусмотрен в случаях:

выявления нарушений, установленных в судебном заседании,

признания вины,

фиксации правонарушений в автоматическом режиме,

освобождения от административной ответственности за совершение административного проступка с вынесением предупреждения.

Например, если в судебном заседании присутствующий или участник процесса сделает что-то "не так", что квалифицируется как правонарушение, то просто делается запись об этом в кратком протоколе, протоколе судебного заседания и выносится постановление о наложении административного взыскания (ст.10.2 ПИКоАП).

"Прав" лишили – и этого не скрыть

По старому ПИКоАП постановление о лишении "прав" исполняется изъятием удостоверения. Но если после вынесения такого постановления водитель "права" не сдал, то срок лишения исчисляется с момента фактического изъятия у него этого документа (ст.17.2 и ст.17.5 ПИКоАП).

В практике были случаи, когда "лишенец" практически отходил весь срок с удостоверением в кармане, а затем его останавливал инспектор ГАИ, изымал водительское удостоверение – и срок лишения начинал исчисляться лишь с момента изъятия инспектором этого документа.

По новому ПИКоАП (ст.19.2) постановление исполняется не изъятием удостоверения, а проставлением отметки в базе данных ГАИ. Срок лишения исчисляется с момента вступления такого постановления в законную силу (ч.1 ст.19.6 ПИКоАП).

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