Названы 10 натуральных продуктов, способных заменить антибиотики 2 13.02.2021, 11:22

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Их можно использовать также для профилактики.

Медики назвали 10 продуктов, способных заменить антибиотики. Особенно кстати они будут в холодный период, когда люди часто болеют, пишет lenta.ua.

Чеснок представляет собой мощный природный антибиотик, способный побороть стафилококк и стрептококк. По результатам исследований ученых, его ежедневное употребление избавило некоторых пациентов от диабета, высокого давления, аллергии.

Хрен помогает в борьбе с инфекциями, активирует иммунную систему, способствует лечению горла и заболеваний легких. Растение может ликвидировать бактерии, которые вызывают болезни мочевыводящих путей.

Важно употреблять овощи и фрукты с большим уровнем витамина С, среди них смородина, лимон, апельсин, киви, сливы, лук, перец, капуста, шпинат и петрушка. Они повышают иммунитет и помогают в борьбе с инфекциями.

Мед и корица способны останавливать рост грибков и бактерий, а имбирь помимо помощи при лечении гриппа отличается мочегонными свойствами. Эхинацея, как и вышеперечисленные продукты, способствует быстрому выздоровлению в случае респираторного заболевания. Яблочный уксус защитит от микробов, а лавровый лист уничтожит вредные микробы и грибки, при этом поспособствует развитию полезных бактерий.

Эвкалипт также входит в список десяти полезных продуктов и способен заменить антибиотик местного действия в случае ранения кожи. Также он лечит кашель и подходит в качестве жаропонижающего средства. Заменять лекарства в полной мере не стоит и перед употреблением вышеперечисленных продуктов стоит посоветоваться с лечащим врачом. Их можно использовать для профилактики.

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