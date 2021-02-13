«Я на передовой: верю в успех и хочу, чтобы внуки были свободными» 13.02.2021, 11:44

2,088

Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Проникновенное письмо «проснувшейся» белоруски.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своей читательницы:

— В трудные и голодные 90-е я, как и многие другие, научилась приспосабливаться. Я научилась работать мимо кассы, получать зарплату в конверте. Проблемы в семье, нищета, ребёнок... Так я оправдывала себя. За семейными неурядицами, я и не заметила, что всё, что было так важно для меня ушло на задний план. Я научилась молчать и закрывать глаза на нарушения закона. Получая подачку от начальства, невозможно указывать на его нарушения трудового законодательства. Нарушая закон на рабочих местах, скрывая нарушения начальства, покрывая хищения сослуживцев, я становлюсь соучастником преступлений, я становлюсь частью этой системы.

Когда я «проснулась», то поняла, что за время моей спячки произошли необратимые изменения в моей стране. Я позволила гражданину Лукашенко удерживать власть, я позволила депутатам бездействовать и за это получать зарплату, я позволила судить недостойным, продажным людям. Это всё натворила я! Своим молчанием, своим безразличием я лишила своих детей и внуков всего того, чего мне так не хватало, того, без чего жизнь превращается в существование с вечным унижением и подчинением.

Я научила детей любить, быть верными, честными, заботливыми родителями, создавать уют в доме, заботиться о материальном благосостоянии семьи, но не научила их быть гражданами нашей страны. Я не научила их контролировать все ветви власти. Меня этому тоже не учили...

Сегодня я на передовой. Меня спрашивают «зачем мне это нужно», «почему я поменяла семью на борьбу с диктатурой», «зачем я живу в постоянном стрессе». Трудно ответить однозначно. Наверное, потому что верю в успех. Я не могу думать о комфорте, когда в тюрьмах люди находятся в нечеловеческих условиях. Хочу, чтобы внуки были свободными от страха и беззакония, жили в правовом цивилизованном государстве. А главное, что рядам есть много единомышленников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.