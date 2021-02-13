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Александра Герасименя: Мы не сдадимся, а виновные перед народом будут наказаны

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  • 13.02.2021, 11:50
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Александра Герасименя: Мы не сдадимся, а виновные перед народом будут наказаны

Открытое письмо спортсменки совпало с желанием миллионов белорусов.

Александра Герасименя в открытом письме к Лукашенко отметила, что 9 февраля исполнилось полгода с момента президентских выборов в Беларуси. По этому поводу она напомнила, что Лукашенко проиграл выборы, но не нашел в себе силы и смелости признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте. Трехкратный олимпийский призер, чемпионка Европы и мира, председатель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя написала о надежде, что на собрании, организованном Лукашенко, белорусский народ услышит от него долгожданные слова – «Я ухожу». В эфире «Белсата» Александра рассказала, зачем написала это письмо.

«Конечно, это просто фантастика, что мое желание и желание миллионов белорусов, что на этом собрании прозвучат долгожданные два слова. Я просто хотела выразить то, что происходит сейчас в Беларуси, то, что происходило последние полгода и мнения тех людей, которые солидарны со мной и подписываются под теми словами, которые я выразила в письме. Цель: донести до тех, кто не понял, что мы не собираемся сдаваться, а те, кто виноваты – должны быть наказаны, и они обязательно будут наказаны», – отметила Александра Герасименя в эфире «Белсата».

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