В США наградили полицейского, который защищал Капитолий во время штурма 1 13.02.2021, 12:00

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Офицер отвлекал сторонников Трампа, чтобы дать время на эвакуацию членам Конгресса.

Сенат США принял решение наградить Золотой медалью Конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время штурма сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что во время событий 6 января Гудман отвлекал участников беспорядков, чтобы дать время на эвакуацию членам Конгресса.

Полицейский находился в зале Сената во время награждения. Сенаторы устроили ему стоячую овацию.

Что произошло в Капитолии США 6 января?

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, так как сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа — его обвинили в подстрекательстве к мятежу регулярными заявлениями о фальсификации выборов. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

9 февраля в Сенате США начались слушания по делу об импичменте. Сторона обвинения уже закончила озвучивать доводы, 12 февраля наступает очередь адвокатов Трампа.

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