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В Таиланде обнаружили летучих мышей с новым штаммом коронавируса

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  • 13.02.2021, 12:15
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В Таиланде обнаружили летучих мышей с новым штаммом коронавируса
Иллюстрационное фото

Открытие позволяет получить информацию о происхождении SARS-CoV-2.

Учёные провели исследование в Таиланде, в ходе которого обнаружили летучих мышей с новым штаммом коронавируса. Как стало известно, в этой стране обитает немало видов, имеющих частицы вируса SARS-CoV-2, пишет lenta.ua.

Научную работу провели сотрудники из университета Чулалонгкорн, а также медицинской школы Duke-NUS. Они в ходе исследования выявили несколько видов летучих мышей и ящериц с высоким уровнем нейтрализующих антител против вируса. При этом ученые отмечают, учитывая разнообразие фауны, высока вероятность открытия большего вида живых существ в этой стране и регионе в целом. Доктор Супапорн Вачараплуесади из Тайского Красного Креста назвала данное открытие очень важным, поскольку оно позволяет получить информацию о происхождении коронавируса.

Работая с животными, исследователи обнаружили разные популяции одного вида, содержащие антитела SARS -CoV-2. Они отметили, ранее разработанный тест нейтрализации суррогатного вируса можно использовать в процессе выявления путей развития заболевания. Полученные данные позволят не только лучше узнать историю их развития, но и понять дальнейшую природу распространения.

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