Bloomberg: Китай шпионил за силовиками через особые чипы 1 13.02.2021, 12:41

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Устройства входили в состав компьютеров от Super Micro Computer Inc.

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказывается, что Китай через американского поставщика шпионил за Минобороны США. Для этого использовались чипы, которые входили в состав компьютеров от Super Micro Computer Inc, пишет Bloomberg.

Еще в 2012 году обнаружилось, что тысячи компьютеров американского военного ведомства посылают данные в Китай. В 2014-м корпорация Intel также выявила активность китайских хакеров. В 2015-м ФБР предупредило многие компании о чипах из КНР, которые содержат «бэкдор». Во всех случаях речь шла об оборудовании Super Micro Computer. Однако долгое время это не выносилось на публику.

Спецслужбы решили выяснить, насколько серьезные возможности есть у китайцев в этой сфере. При этом сама компания Super Micro Computer, по данным Bloomberg, не была в сговоре с китайцами.

Кстати, китайская сторона считает, что сообщения о шпионаже через чипы — это попытка дискредитировать КНР и ее производителей. То есть Китай все отрицает.

Super Micro была основана в 1993 году иммигрантом из Тайваня Чарльзом Лианем.

Некоторые комплектующие закупались в Китае, но конечный продукт собирался в США. В прошлом году прибыль компании доросла до $3,3 млрд. Материнские платы от Super Micro используются во многих сферах: от медицины до кибербезопасности.

В материале Bloomberg упоминаются также ноутбуки Lenovo. Многие из них, что были проданы американским военным, также имели чипы, которые могут пересылать данные в Китай. При этом у Lenovo есть производственные мощности в самой КНР. Еще в 2008 году военные США перестали закупать ноутбуки данной компании.

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