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США закупят «убийц» российских систем ПВО

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  • 13.02.2021, 12:54
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США закупят «убийц» российских систем ПВО

В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.

США планируют закупить новое оборудования для ракет Precision Strike Missile (PrSM). Американский генерал Джон Рафферти называл ракету PrSM класса «земля-земля» «убийцей российских систем противовоздушной обороны», включая С-400 «Триумф».

По данным Defence Blog, всего планируется приобрести для тестирования 30 обновленных комплектов.

Ракета PrSM должна поступить на вооружение армии США в 2023 году. Как ожидается, к 2025 году с ее помощью можно будет отслеживать и уничтожать движущиеся цели.

Сейчас максимальная дальность PrSM составляет 499 км, но этот показатель может быть увеличен до 550.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 декабря ракета PrSM прошла успешные испытания на полигоне в штате Нью-Мексико. По их результатам ракета пролетела около 240 км и поразила условную цель.

Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение американской армии в 2023 году. Через два года планируется выпустить модификацию, способную отслеживать по радиоизлучению движущиеся цели и поражать их. PrSM придет на смену тактическим баллистическим ракетам ATACMS (Army Tactical Missile System), введенным в эксплуатацию еще в 1990 году.

По словам Рафферти, основной задачей нового вооружения на европейском континенте станет преодоление российской системы ПВО. В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.

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