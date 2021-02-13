Ученые назвали планеты, на которых можно найти внеземной разум 13.02.2021, 13:08

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Жизнь на них могла развиться до точки возникновения технологической цивилизации.

Согласно новому исследованию НАСА, опубликованному в минувший вторник в Astrophysical Journal, индикатором разумной жизни может стать присутствие газообразного диоксида азота (NO2), который образуется на Земле при сжигании ископаемого топлива, но может также поступать из природных источников, таких как лесные пожары, молнии и вулканы, пишет «Вокруг света Украина».

На Земле большая часть NO2 выделяется в результате деятельности человека. В нижних слоях атмосферы, вплоть до 10-15 км. антропогенный NO2 абсолютно преобладает. Следовательно, его наблюдение на планете, с подходящими для землеподобной жизни условиями, может указывать на потенциально присутствие индустриальной цивилизации.

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 4000 планет, вращающихся вокруг других звезд . На некоторых из них могут быть условия, подходящие для развития жизни, такой, какой мы ее знаем, и в некоторых из этих пригодных для жизни миров жизнь могла развиться до точки, в которой возникла технологическая цивилизация. Поскольку планеты вокруг других звезд (экзопланеты) находятся далеко, ученые не смогут искать на них признаки жизни, отправляя туда космические корабли. Они могут лишь наблюдать за состоянием их атмосферы, делая выводы об условиях на планете.

Возможным признаком жизни может быть комбинация газов, таких как кислород и метан, обнаруженная в атмосфере. Точно так же, признаком технологии на экзопланете может быть то, что считается загрязнением на Земле — к примеру, присутствие такого газа, как NO2, который выделяется в ходе широко распространенных промышленных процессов.

В качестве альтернативы NO2 были упомянуты хлорфторуглероды (ХФУ), которые использовались в качестве хладагентов до тех пор, пока они не были запрещены на международном уровне из-за их роли в разрушении озонового слоя. Насколько это известно, ХФУ вообще не производятся биологически. Но ХФУ — очень специфические вещества, которые могут и не встречаться во внеземных технологиях. В то же время NO2 является побочным продуктом любого процесса сгорания в землеподобной атмосфере.

В своем исследовании команда использовала компьютерное моделирование, чтобы предсказать, вызовет ли загрязнение NO2 сигнал, который можно обнаружить с помощью существующих и планируемых телескопов. Атмосферный NO2 сильно поглощает некоторые длины волн видимого света, и это поддается наблюдению. Так, на планете земного типа, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу, цивилизация которая производит такое же количество NO2, как и наша, может быть обнаружена на расстоянии до 30 световых лет, на основе данных, собранных примерно за 400 часов наблюдений с использованием будущего большого телескопа NASA для видимого диапазона длин волн. Это существенное, но не беспрецедентное количество времени, и примеры таких длительных наблюдений в практике космической астрономии есть.

Кроме того, свет от звезд K и M-типов, которые более холодны и встречаются чаще, чем наше Солнце, будут производить более сильный сигнал NO2, поскольку их излучение содержит меньше ультрафиолетового света, способного разрушать это соединение. Это увеличивает вероятность обнаружения внеземной цивилизации.

Но NO2 также производится естественным путем, и ученым придется анализировать экзопланету, чтобы увидеть, есть ли его избыток, необъяснимый природными явлениями. На Земле около 76% выбросов NO2 связано с промышленной деятельностью. Чтобы оценить возможные выбросы NO2, из непромышленных источников придется строить модели таких природных процессов. Тем не менее, всегда будет вероятность ложных выводов, что потребует поиска дополнительных доказательств.

Сложность также создает присутствие облаков или аэрозолей в атмосфере. Они поглощают свет с такой же длиной волны, что и NO2, и могут приводить к ложным выводам о его большой концентрации. В связи с этим, команда работает над более совершенной моделью, учитывающей естественную изменчивость облачного покрова.

Изучив регион звездного неба в районе созвездия Паруса, австралийские астрономы не нашли там никаких признаков инопланетянин.

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