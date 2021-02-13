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На Москву обрушилось небывалое за 50 лет стихийное бедствие

  • 13.02.2021, 13:31
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На Москву обрушилось небывалое за 50 лет стихийное бедствие
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Столицу РФ засыпало снегом.

Снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. Об этом РБК сообщили в столичном метеобюро.

К 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы — в феврале она насчитывает 36 мм. Согласно данным на сайте Гидрометцентра, предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен в 1973 году. Тогда выпало 7 мм осадков.

На этом фоне в столице образовались пробки. К 17 часам вечера нагрузка на московских дорогах достигла своего максимального значения в десять баллов, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. По состоянию на 00:50 13 февраля она снизилась до семи баллов, как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Как сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пик снегопада в столице придется на ночь на субботу, 13 февраля. К воскресенью в городе, скорее всего, выпадет месячная норма осадков, предположила она. По словам синоптика, такой сильный снегопад связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что сильный снегопад в городе, скорее всего, продлится до 14 февраля. Синоптик не исключил, что он может стать наиболее продолжительным за последние три года. Так, в начале февраля 2018 года за три дня выпало 45 мм осадков, а за эти дни высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 см, допустил Вильфанд.

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