Cестра Романа Бондаренко — властям: Спешите быть наказанными по земным законам 5 13.02.2021, 13:56

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Законы жизни и мироздания гораздо более болезненные.

Двоюродная сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко написала эмоциональный пост в Instagram:

«Я все еще жду… Справедливости и привлечения к ответственности. Во всем есть закон. Успейте быть наказанными по земным законам, потому что законы жизни, природы и всего мироздания гораздо более болезненные».

3 месяца назад, 12-го ноября, на Площади Перемен в Минске лукашисты убили Романа Бондаренко. Уголовного дела по факту убийства до сих пор нет.

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