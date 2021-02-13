Найдена самая полезная для работы мозга диета 13.02.2021, 14:04

4,170

Исследователи протестировали умственные способности более 500 человек в возрасте 79 лет.

Люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, обогащенной зелеными листовыми овощами, с низким содержанием мяса, с большей вероятностью сохранят когнитивные способности в старости. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи протестировали когнитивные способности более 500 человек в возрасте 79 лет, которые не страдали деменцией. Участники прошли тесты на память, знание слов, скорость мышления, решение задач. Они также заполнили анкеты пищевого поведения за предыдущий год. Более 350 человек также прошли сканирование мозга.

Оказалось, что люди, которые наиболее строго придерживаются средиземноморской диеты, имели самые высокие показатели когнитивных функций даже с учетом таких сторонних факторов, как курение, физическая активность и заболевания.

Однако исследование не обнаружило связи между диетой и физиологическими признаками здоровья мозга. Маркеры здорового старения мозга, такие как больший объем серого или белого вещества или меньшее количество поражений белого вещества, не различались между теми, кто регулярно придерживается средиземноморской диеты, и теми, кто этого не делает. Авторы отмечают, что с умственными показателями могут коррелировать другие структурные характеристики мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».