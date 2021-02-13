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«Наконец, со стороны Могилева приехал экскаватор и откопал нашу маршрутку»

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  • 13.02.2021, 14:14
  • 4,102
«Наконец, со стороны Могилева приехал экскаватор и откопал нашу маршрутку»

Пока власти бездействуют, белорусы, как всегда, спасают друг друга.

Из-за сильных снегопадов и неадекватной реакции властей на стихию на дорогах Беларуси сегодня часто возникают ЧП. Об одном из них рассказала журналистка Ирина Сидорок:

— Трасса Минск-Могилев. Дорога заметена. Метра три-четыре, и белая тьма в воздухе. Маршрутка влетела в сугроб.

Откапывание и толкание не помогло. Помощник большегруз тоже сел, потому что был пустой. Стали откапывать и его - не помогло. Приехала помочь фурка - тоже не справилась.

Наконец, со стороны Могилева приехал экскаватор и откопал и вытянул.

Зимы в Беларуси есть, да-да. Только вот техники не хватает, хотя на всех прессухах мы бодро рапортуем, что все и все готовы, рано встают, все чистят.

А белорусы в это время, как всегда, спасают друг друга, как могут.

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