«На вкус, как сталь и плутоний»: американец попробовал советскую пепси-колу 4 13.02.2021, 14:35

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Напиток хранился не менее тридцати лет.

Родительские квартиры — уникальное место (особенно если в них есть антресоли или кладовки). Что только не будет храниться в отчем доме. Привычка не выкидывать ценное (и не очень), как оказывается, характерна не только для бывших советских граждан. Бутылку старой советской пепси-колы обнаружил в спальне у своего отца молодой американец и поделился уникальной находкой с Reddit. Как предполагает автор поста, раритету пищевой промышленности не менее тридцати лет, пишет onliner.by.

За долгие десятилетия этикетка напитка, конечно, выцвела, но надписи на ней по-прежнему можно разобрать: «Сделано в СССР из концентрата и по технологии компании Пепси-Кола». Рассмотреть также можно вместимость бутылки — 0,33 литра и цену напитка без стоимости тары — 31 копейка.

Пользователи сайта тут же начали уговаривать владельца «артефакта» попробовать напиток. «Отхлебни, камрад», — шутили те, кто сам не может прикоснуться к заморскому чуду. Обладатель находки в итоге не устоял и пригубил жидкость. «На вкус как сталь и плутоний», — таков вердикт молодого человека.

Позже в переписке с пользователями, которые не прошли мимо поста, американец уточнил, что в 80-е его отец работал в компании Pepsi и хранил бутылку советского напитка с тех самых пор в качестве сувенира.

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