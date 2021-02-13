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Запад приступил к планомерной изоляции Кремля

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  • Андрей Хохлов, «Росбалт»
  • 13.02.2021, 14:45
  • 5,695
Запад приступил к планомерной изоляции Кремля

Очень интересный исторический период!

В новой фазе мутации режима, начавшейся после «всенародного одобрения поправок в конституцию», согласно моей гипотезе, наблюдаем процесс остановки всех «второстепенных» механизмов функционирования политсистемы. Это как с переохлаждением у человека: мозг шлет сигнал «отключить конечности, а всю энергию сосредоточить на главных органах — сердце и печени. На этой стадии капсулирования системы необходима идеология, с помощью которой режим сможет «оправдать» избыточное насилие и вопиющее социальное неравенство, в целях самосохранения.

Известно, что Путин не верит в силу идей; он технологичен, но стратегическое мышление не его конек.

Радикализация антизападной риторики и скифские партизанские рейды по территории врага остаются единственным политическим приемом, которым стараются восполнить идейный вакуум. Однако Запад уже научился консолидироваться перед «угрозой с востока» и приступил к планомерной изоляции Кремля. Время у западных элит есть, в отличие от Кремля.

В этих условиях живая публичная политика невозможна; наступает период underground.

Силы сопротивления могут использовать только старые методы борьбы: предание гласности неформальной, теневой стороны номенклатурной жизни.

У режима также есть козырная карта, помимо голого насилия: нежелание общества стать нацией обеспечивает хлипкую смычку части общества с Путиным. Одно психологическое состояние, можно сказать.

В этом своем качестве режим будет вынужден убрать с дороги всех нынешних попутчиков (охранителей-волонтеров, нацпатриотов, националистов и т. д.), поскольку они способствуют усилению энтропии власти и просто мешаются под ногами. В общем, спасибо за сотрудничество, товарищ Ежов, но сейчас вы — враг народа!

Избыточная «серьезность» агентов режима, находящихся в обороне, делает их уязвимыми для «карнавальных» методов политической борьбы. Вспомним, как преследовали людей за шутки и анекдоты в совдепии!

Не удивительно, что Песков и пропагандисты бурно отреагировали на «фонарики Навального», вместо обычного глумления.

Очень интересный исторический период!

Андрей Хохлов, «Росбалт»

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