Ученые обнаружили загадочную гравюру, которой 120 тысяч лет 2 13.02.2021, 14:51

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Иллюстрационное фото

Рисунок не был случайным.

Археологи из Еврейского университета и Университета Хайфы вместе с командой из Национального центра научных исследований во Франции обнаружили гравюру, которой 120 000 лет.

Об этом сообщает phys.org.

Ученые давно подозревали, что гравюры на камнях и костях изображали в период среднего палеолита (250-45 тыс. до н.э.). Однако находки, подтверждающие это, находят крайне редко.

Одной из таких стали практически неповрежденные фрагменты гравюры на одной стороне кости. Всего нашли 6 штук. Предполагают, что ранее они имели для древних людей символическое или духовное значение. Размер гравюр составляет от 38 до 42 миллиметров.

"Основываясь на нашем лабораторном анализе и обнаружении микроскопических элементов, мы смогли предположить, что в доисторические времена люди использовали острый инструмент, сделанный из кремневой породы, для создания гравюр", - сказал доктор Ирис Громан-Ярославски из Хайфского университета.

Раскопки проводились в месте, которое могло использоваться как лагерь или место встреч палеолитических охотников. Они там забивали животных, которых поймали.

Считается, что идентифицированная кость принадлежала вымершему крупному дикому рогатому скоту. Данный вид был очень распространен в те времена на Ближнем Востоке.

Ученые подчеркивают, что их анализ очень ясно показывает, что гравюры определенно были созданы человеком намеренно и не могли быть результатом забоя животных или естественных процессов на протяжении тысячелетий. Анализ также позволил определить, что работа была выполнена мастером-правшой за одну рабочую сессию.

"Мы отвергаем любое предположение, что эти бороздки были своего рода случайным рисованием. В этом типе искусства не было бы такого уровня внимания к деталям", - отметила ученая Марион Превост из Института археологии Еврейского университета.

Отмечают, что гравюра, скорее всего, является примером символической активности и является старейшим известным примером формы обмена сообщениями, которая использовалась в Леванте.

Выбор кости для данной гравюры мог быть связан со статусом этого животного. Он мог свидетельствовать о духовной связи, которую имели охотники с убитыми ими животными.

"Справедливо сказать, что мы обнаружили одну из старейших символических гравюр, когда-либо найденных на Земле, и, безусловно, самую старую в Леванте. Это открытие имеет очень важное значение для понимания того, как символическое выражение развилось у людей. В то же время, хотя до сих пор невозможно определить точное значение этих символов, мы надеемся, что дальнейшие исследования раскроют эти ключевые детали", - заявил доктор Йоси Зайднер из Института археологии Еврейского университета.

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