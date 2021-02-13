«Тут камеры, камеры!»: жители Площади перемен опубликовали видео с неадекватными силовиками 8 13.02.2021, 14:55

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Каратели боятся фиксации их преступлений.

Жители домов с Площади перемен поделились видео с камер наблюдения за 15 ноября, когда силовики жестко разогнали собравшихся на акцию памяти погибшего Романа Бондаренко, сообщает tut.by.

На одном из видео — кабина лифта, в которой едут силовики. Когда на одном из этажей лифт останавливается, один из силовиков целится из пистолета во входящих в кабину, но увидев, что это свои, убирает оружие. Лифт снова останавливается, в кабину вводят парня люди в штатском. Один из силовиков пытается разговорить парня, но тот отмалчивается. В этот момент ему отвешивает оплеуху один из силовиков в штатском: «На вопросы отвечай!». Другие его одергивают: «Камеры!», подразумевая, что в лифте есть система видеонаблюдения и их действия могут записываться.

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