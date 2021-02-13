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Европарламент поддержал создание Крымской платформы

  • 13.02.2021, 15:00
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Европарламент поддержал создание Крымской платформы

Концепция предусматривает эффективные шаги по возвращению полуострова Украине.

В резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал страны ЕС предоставить инициативе поддержку, сообщает nv.ua.

«Европейский Парламент подтверждает свой призыв о [создании] международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии, Высокого представителя Евросоюза и государств-членов ЕС предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечить координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины», — говорится в тексте резолюции.

Также в Европарламенте считают важным привлечь к работе платформы Меджлис крымскотатарского народа «как единственный международно признанный представительный орган крымских татар».

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября 2020-го года представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

Во время саммита Украина-ЕС 6 октября Евросоюз подтвердил готовность к такой инициативе.

Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыму и защиты прав и интересов крымчан.

Ожидается, что платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — высший политический уровень, к которому присоединятся руководители иностранных государств. Второй — уровень министров иностранных дел и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.

Саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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