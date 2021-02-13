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Видеофакт: На трассе М1 грузовик сдуло ветром в кювет

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  • 13.02.2021, 15:09
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Видеофакт: На трассе М1 грузовик сдуло ветром в кювет

Езда по дорогам Беларуси из-за непогоды превратились в труднопроходимый квест.

Днем 13 февраля под Оршей грузовкик из-за сильного ветра вылетел в кювет, сообщили в пресс-службе МВД, пишет tut.by.

Происшествие случилось на 551-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Экипаж ГАИ заметил, что в кювете находится грузовая машина с включенной аварийной сигнализацией. Подъехав к водителю, инспекторы узнали, что автомобиль снесло с дороги порывистым ветром.

Сотрудники ГАИ связались с дорожной организацией, а те вытащили грузовик.

Из-за сложных погодных и дорожных условий сегодня произошло еще несколько аварий. К примеру, утром на трассе М5 Минск — Гомель водитель Citroen не справилась с управлением автомобиля и врезалась в ограждение.

А днем на 283-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос, врезался в ограждение и попутную Skoda.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности. По данными инспекторов, на этой неделе на дорогах республики произошло 2439 мелких аварий (без пострадавших), а также 29 учетных ДТП, в которых три человека погибли и 30 получили травмы.

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