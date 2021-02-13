Россия лишается последних десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр» 5 Александр Коваленко, sprotyv.info

13.02.2021, 15:15

6,798

Это стало следствием политики «импортозамещения» в РФ.

Стало известно о том, что один из двух последних, находящихся в строю ВМФ РФ, малых десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков», будет отправлен на ремонт, на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

И, казалось бы, на первый взгляд, ничего необычного в этом может и не быть, если только не учитывать того, что этот тридцатилетний МДК уже давно требует капитального ремонта, который Россия произвести не может.

Дело в том, что, несмотря на оккупацию полуострова Крым в 2014 году, которая дала возможность российскому ВПК получить доступ к ряду стратегических предприятий и заводов, таких как СЗ «Море», решить вопрос с поставками и замещением украинских комплектующих стране-оккупанту так и не удалось. В настоящее время, все ремонтные работы, которые проводятся в отношении данной техники, носят, фактически, кустарный характер. Более того, постройку новых, уникальных десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 россияне также не могут до сих пор освоить.

Например, после оккупации Крыма, россияне очень быстро анонсировали на 2018 год закладку для нужд ВМФ РФ новых «Зубров». Но также, очень быстро осознав бесперспективность этой идеи, ее перенесли аж на 2022 год. Ведь Россия до сих пор не изготовила и не провела полноценные испытания газотурбинных установок, дизель-генераторов и редукторов для данных ДКВП.

Фактически, нынешние ремонтные работы для «Евгений Кочешков» могут оказаться последними в его службе. Или, как это традиционно бывает на флоте РФ, бесконечными. Ведь завершение их, в зависимости от масштабности, может так никогда и не наступить.

В остальном же, ситуация с российскими малыми десантными кораблями на воздушной подушке довольно таки показательная, ведь на 7-й год оккупации Крыма, после получения доступа к судостроительным заводам, производившим данные корабли, Россия, при всех своих возможностях, так и не смогла повторить украинский опыт. А это значит, возможности ее куда больше раздуты, чем кажется на первый взгляд.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».