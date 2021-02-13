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Польша скоро начнет выдачу экспресс виз для граждан Беларуси

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  • 13.02.2021, 15:27
  • 5,299
Польша скоро начнет выдачу экспресс виз для граждан Беларуси

Процедура касается как туристических, так и рабочих виз.

МИД Польши скоро начнет выдачу экспресс виз для граждан Беларуси, сообщает Rzeczpospolita.

Согласно декларациям, первой страной, жители которой смогут воспользоваться новой процедурой, станет Беларусь.

Концепция основана на создании специального отдела в Министерстве иностранных дел для обработки заявлений на получение визы. Должностные лица в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, это максимально упростить процесс. Процедура касается как туристических, так и рабочих виз.

В ближайшее время будет опубликовано постановление с условиями, при которых иностранцы смогут подавать такие заявления.

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