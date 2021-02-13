Названы шесть простых правил, чтобы быстро укрепить иммунитет 13.02.2021, 15:30

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Они особенно важны в зимнее время.

Мы часто болеем, сетуя при этом на слабую иммунную систему. А в погоне за здоровьем бездумно пьем витамины и различные таблетки, что только усложняет процесс закаливания нашей иммунной системы, пишет u-news.com.ua.

На самом деле универсального "рецепта" крепкого иммунитета не существует. В первую очередь, следует внимательно задуматься над образом своей жизни и, возможно, начать укрепление иммунитета именно с его изменения.

О том, что следует изменить, чтобы укрепить наш иммунитет, рассказала нутрициолог Нина Ходаковская.

По мнению специалиста, каждый человек может придерживаться простых правил, которые помогут ему укрепить иммунитет.

Сон 7-8 часов

Чем меньше мы спим - тем больше вредим организму. Постоянная нехватка сна является причиной инфарктов, инсультов и проблем с сердечно-сосудистой системой. Именно поэтому сон в течение 7-8 часов для иммунитета просто необходим.

Подвижный образ жизни

Если человек мало двигается - он теряет тонус мышц, подталкивает организм к ожирению и появлению сахарного диабета, проблем с сердцем и сосудами. Если во время работы вы много сидите - рекомендуется каждый час вставать для небольшой разминки.

Сбалансированное питание

Вредная пища провоцирует появление хронических воспалительных процессов в работе желудочно-кишечного тракта, нарушает иммунную систему. Также именно вредная пища часто является причиной сбоев в гормональной системе. Поэтому, не стоит употреблять глютен, сахар, алкоголь, молочные продукты животного происхождения и выпечку. Еда должна быть сбалансированной и содержать сложные углеводы, белки, правильные жиры и клетчатку.

Минимум стресса

Сильный стресс очень пагубно влияет на иммунную систему. Если в такой период в организм попадает вирус или инфекция - он не способен с ними бороться, поскольку задействует все силы для преодоления последствий стресса.

Бросайте курить

Дым от сигарет уничтожает иммунную систему. Все, кто активно курят, больше рискуют подхватить вирус или инфекцию.

Выбросьте пластик

Маленькие частицы пластика попадают в организм с пищей и водой. Следует заменить пластиковую посуду на стеклянный, или керамический, чтобы избежать накопления пластика в организме. Только так можно остановить разрушительное воздействие пластика на иммунную систему.

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