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Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока - 2»

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  • 13.02.2021, 15:23
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Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока - 2»

Америка должна положить конец этому проекту.

Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - говорится в письме, которое отправили Байдену сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин, сообщает dw.com.

Оба сенатора выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В свою очередь представитель Госдепартамента США подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохой сделкой" для Европы.

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