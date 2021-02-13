«Ощущение, что коммунальников здесь разогнали как структуру» 10 13.02.2021, 16:01

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Белорусы жалуются на нечищеные дороги.

В редакцию tut.by читатели присылают фото и видео не расчищенных от снега дорог. По некоторым трассам проехать без приключений практически невозможно.

— Дорога в сторону Узды вообще не чистится. Машины заносит в снег, они не могут выехать. Пытаемся друг друга вытащить, — рассказал читатель.

Аналогичную ситуацию переживают водители и на дорогах около Жодино.

Автомобилисты также сообщают, что утром объездная дорога Могилева была полностью заметена снегом.

А еще один читатель в 4 утра пытался добраться из Березино в Могилев по трассе М4:

— Улица Минская в городе Бобруйске не чистилась вообще. У меня ощущение, что коммунальников здесь разогнали как структуру, — пишет читательница.

По ее словам, есть вопросы и к трассе М5. Но там в сравнении с Бобруйском все идеально.

Напомним, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.

— 13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег, — сообщили синоптики.

В субботу температура воздуха минимальная ночью −12…17°С, максимальная днем −7…13°С, по западу −2…6°С. В столице и Минской области также ожидается сильный северный ветер порывами до 15−20 м/с.

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