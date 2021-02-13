Ученые рассказали, что такое постковидный синдром 13.02.2021, 16:08

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Многие люди после перенесенного коронавируса сталкиваются с необходимостью снова обращаться к медикам.

Врачи описали признаки посковидного синдрома. Это комплекс нарушений, который вызывает у человека плохое самочувствие и существенно снижает его работоспособность и качество жизни еще долго после перенесенной болезни, пишет kp.ru.

У людей, страдающих постковидным синдромом, даже небольшие нагрузки вызывают сильнейшую усталость. Отмечается также нарушение терморегуляции, потливость, невозможность сконцентрироваться.

На синдром могут указывать депрессия, нарушения сердца и сосудов, изменившаяся работа почек. Медики отмечают, что все эти состояния – повод обратиться к врачу. Человек, страдающий постковидным синдромом, нуждается в медицинской реабилитации.

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