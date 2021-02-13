закрыть
13 февраля 2021, суббота, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, что такое постковидный синдром

  • 13.02.2021, 16:08
  • 3,268
Ученые рассказали, что такое постковидный синдром

Многие люди после перенесенного коронавируса сталкиваются с необходимостью снова обращаться к медикам.

Врачи описали признаки посковидного синдрома. Это комплекс нарушений, который вызывает у человека плохое самочувствие и существенно снижает его работоспособность и качество жизни еще долго после перенесенной болезни, пишет kp.ru.

У людей, страдающих постковидным синдромом, даже небольшие нагрузки вызывают сильнейшую усталость. Отмечается также нарушение терморегуляции, потливость, невозможность сконцентрироваться.

На синдром могут указывать депрессия, нарушения сердца и сосудов, изменившаяся работа почек. Медики отмечают, что все эти состояния – повод обратиться к врачу. Человек, страдающий постковидным синдромом, нуждается в медицинской реабилитации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок