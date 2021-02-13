13-летняя саксофонистка отказалась участвовать в пропагандистском конкурсе 5 13.02.2021, 16:31

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В отместку администрация исключила Анну Зенину из школьного оркестра.

13-летнею саксофонистку из Минска Анну Зенину исключили из школьного оркестра за отказ участвовать на конкурсе от Белтелерадиокомпании, пишет телеграм-канал «Баста».

Она отказалась участвовать в конкурсе «молодые таланты Беларуси» из-за не согласия с тем, что Белтелерадиокомпания поддерживает режим, скрывает пытки людей на Окрестина и не рассказывает правду.

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