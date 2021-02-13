закрыть
13 февраля 2021, суббота, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

13-летняя саксофонистка отказалась участвовать в пропагандистском конкурсе

5
  • 13.02.2021, 16:31
  • 2,931
13-летняя саксофонистка отказалась участвовать в пропагандистском конкурсе

В отместку администрация исключила Анну Зенину из школьного оркестра.

13-летнею саксофонистку из Минска Анну Зенину исключили из школьного оркестра за отказ участвовать на конкурсе от Белтелерадиокомпании, пишет телеграм-канал «Баста».

Она отказалась участвовать в конкурсе «молодые таланты Беларуси» из-за не согласия с тем, что Белтелерадиокомпания поддерживает режим, скрывает пытки людей на Окрестина и не рассказывает правду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок