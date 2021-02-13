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Белорусы могут попасть в Украину без теста на коронавирус и самоизоляции

  • 13.02.2021, 16:39
  • 1,425
Белорусы могут попасть в Украину без теста на коронавирус и самоизоляции

Украина вернула Беларусь из красного списка в зеленый.

Минздрав Украины опубликовал обновленный список государств «зеленой» и «красной» зоны. В страны «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Теперь при при въезде не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции, пишет tut.by.

Однако должен быть страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран «красной зоны», должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

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