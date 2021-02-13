Байден поручил директору Нацразведки США подготовить доклад по России 1 13.02.2021, 16:41

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По словам главы пресс-службы Госдепа США, в основу обзора ляжет анализ спектра злонамеренных действий со стороны РФ.

Американский президент Джо Байден попросил директора Национальной разведки США (DNI) Эврил Хейнс и аналитиков разведсообщества подготовить широкий обзор подобающих мер политического реагирования на то, что в Вашингтоне воспринимают как "злонамеренные действия" со стороны России. Это подтвердил в ходе брифинга в пятницу, 12 февраля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет dw.com.

По его словам, в основу доклада ляжет анализ "спектра злонамеренных действий, который российская (сторона. - Ред.) предприняла или, как сообщается, предприняла в последние годы - начиная с вмешательства в выборы и (хакерского. - Ред.) взлома Solar Winds до сообщений о наградах за головы американских солдат в Афганистане и использования химического оружия в случае с Навальным".

Вашингтон "внимательно следит за нарушениями прав человека" в России

Представитель внешнеполитической службы США также подчеркнул, что Вашингтон "внимательно следит за нарушениями прав человека" в России. По словам Прайса, и он сам, и другие представители американской администрации "решительно высказывались об ужасном положении с правами человека в России" при "путинском режиме".

"Вы слышали, как мы это делали недавно в контексте репрессий против тех мужественных россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального", - заявил глава пресс-службы, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Ожидаю, что вы получите от нас больше информации о соответствующих политических ответных мерах на эту череду злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории", - резюмировал представитель Госдепа США.

Ранее, 9 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN предупредил, что Вашингтон примет меры в связи с преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.

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