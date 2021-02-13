Путинская Россия и советские чекисты 1 Виталий Портников, espreso.tv

13.02.2021, 17:20

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Виталий Портников

Преступников, как правило, наказывают и изолируют.

Новое совместное расследование изданий Bellingcat и The Insider продемонстрировало, что сотрудники российских спецслужб, которые причастны к отравлению российского оппозиционного активиста Алексея Навального, следили за журналистом и политиком Владимиром Кара-Мурзой накануне его отравлений.

Кара-Мурза пережил две попытки отравлений, причем образцы крови журналиста были переданы агентам американского ФБР. Авторы расследования утверждают, что эта зловещая история была одной из тем переговоров, которые провел глава ФСБ Бортников во время свой поездки в США в 2018 году. Американские спецслужбы никогда не делились информацией о результатах своих исследований и лишь в прошлом году указали на наличие в крови журналиста неизвестного биотоксина.

Но какими бы ни были выводы ФБР, можно с уверенностью сказать, что в Кремле создали самую настоящую бригаду отравителей, которая путешествует по России и всему миру с целью уничтожить оппонентов авторитарного режима Владимира Путина или просто тех, кто не нравится диктатору и представителям его окружения.

При этом мы, скорее всего, можем получить информацию только о неудавшихся отравлениях. Если же убийство происходит, а яд не обнаруживается, нам сообщают о "сердечном приступе" или неизвестных причинах убийства. Так было в свое время с гибелью одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Официально он умер от сердечного приступа, никаких следов покушения обнаружено не было.

Путинская Россия возобновила эту порочную практику советских чекистов. Ее руководители не боятся ни нарушения международного права и суверенитета других стран, ни нарушения собственного законодательства. Ее отравители оставляют следы везде – от Англии до Сибири, а глава режима цинично говорит журналистам, что "если бы хотели отравить – отравили бы". При этом российские руководители продолжают жаловаться на Запад, который якобы хочет "наказать" и "изолировать" бедную Россию, эту последнюю хранительницу нравственности.

Но преступников, как правило, наказывают и изолируют. Это должен осознавать даже Владимир Путин.

Виталий Портников, espreso.tv

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