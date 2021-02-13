Ученые: У многих людей антитела к коронавирусу остаются в течение 6 месяцев после заражения 3 13.02.2021, 17:31

2,050

Британские специалисты провели специальное исследование.

Согласно отчету, опубликованному Британским биобанком, у многих людей антиспайковые антитела к коронавирусу 2 (SARS-CoV-2) остаются в течение не менее шести месяцев после заражения, пишет healthinfo.ua.

Чтобы определить степень перенесенной в прошлом инфекции SARS-CoV-2 в различных подгруппах населения, Биобанк Великобритании собирал образцы крови примерно у 20 200 человек ежемесячно в течение шести месяцев.

В общей сложности 18 893 человека (93,5 процента) предоставили по крайней мере один образец, который был успешно проанализирован в период с 27 мая по 4 декабря 2020 года. Исследователи обнаружили, что у 9 процентов людей был хотя бы один образец, который был серопозитивным на SARS-CoV-2. антиспайковые антитела в период исследования.

Распространенность серотипа значительно различалась по возрасту, этнической принадлежности, географическому региону и социально-экономическому статусу.

В целом, 1264 человека были серопозитивными в 1-й месяц. Продолжительность серопозитивной реакции оценивалась среди тех, кто был серопозитивным в 1-й месяц и имел симптомы или имел положительный тест на полимеразную цепную реакцию. Из этих 705 участников у 12,2 процента серологически восстановился в течение шести месяцев после появления симптомов. Только пять участников (<1%) вернулись к серологической реакции в течение трех месяцев.

«Хотя мы не можем с уверенностью сказать, как это связано с иммунитетом, результаты показывают, что люди могут быть защищены от последующей инфекции в течение как минимум шести месяцев после естественного заражения и, возможно, вакцинации», - сказала Наоми Аллен, доктор философии, главный научный сотрудник UK Biobank, говорится в сообщении. «Более продолжительное наблюдение позволит нам определить, как долго продлится такая защита».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».