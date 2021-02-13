закрыть
13 февраля 2021, суббота, 19:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: У многих людей антитела к коронавирусу остаются в течение 6 месяцев после заражения

3
  • 13.02.2021, 17:31
  • 2,050
Ученые: У многих людей антитела к коронавирусу остаются в течение 6 месяцев после заражения

Британские специалисты провели специальное исследование.

Согласно отчету, опубликованному Британским биобанком, у многих людей антиспайковые антитела к коронавирусу 2 (SARS-CoV-2) остаются в течение не менее шести месяцев после заражения, пишет healthinfo.ua.

Чтобы определить степень перенесенной в прошлом инфекции SARS-CoV-2 в различных подгруппах населения, Биобанк Великобритании собирал образцы крови примерно у 20 200 человек ежемесячно в течение шести месяцев.

В общей сложности 18 893 человека (93,5 процента) предоставили по крайней мере один образец, который был успешно проанализирован в период с 27 мая по 4 декабря 2020 года. Исследователи обнаружили, что у 9 процентов людей был хотя бы один образец, который был серопозитивным на SARS-CoV-2. антиспайковые антитела в период исследования.

Распространенность серотипа значительно различалась по возрасту, этнической принадлежности, географическому региону и социально-экономическому статусу.

В целом, 1264 человека были серопозитивными в 1-й месяц. Продолжительность серопозитивной реакции оценивалась среди тех, кто был серопозитивным в 1-й месяц и имел симптомы или имел положительный тест на полимеразную цепную реакцию. Из этих 705 участников у 12,2 процента серологически восстановился в течение шести месяцев после появления симптомов. Только пять участников (<1%) вернулись к серологической реакции в течение трех месяцев.

«Хотя мы не можем с уверенностью сказать, как это связано с иммунитетом, результаты показывают, что люди могут быть защищены от последующей инфекции в течение как минимум шести месяцев после естественного заражения и, возможно, вакцинации», - сказала Наоми Аллен, доктор философии, главный научный сотрудник UK Biobank, говорится в сообщении. «Более продолжительное наблюдение позволит нам определить, как долго продлится такая защита».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок