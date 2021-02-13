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Сестра Романа Бондаренко: Жду справедливости и привлечения к ответственности

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  • 13.02.2021, 17:38
  • 1,786
Сестра Романа Бондаренко: Жду справедливости и привлечения к ответственности

Белорусы помнят и чтут своих Героев.

Двоюродная сестра Героя Беларуси Романа Бондаренко Ольга Кучеренко написала эмоциональный пост в соцсетях, пишет телеграм-канал «Баста»:

- Никакие «собрания» и иные показательные выступления не отключат человеческую память и не залечат глубокую рану, которая как генетический код запечаталась на сердце белорусов 12 ноября 2020 года.

Я все еще жду справедливости и привлечения к ответственности.

Напомним, что Романа Бондаренко не стало 3 месяца назад. Вечером 11 ноября его жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.

Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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