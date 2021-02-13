закрыть
13 февраля 2021, суббота, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси из-за погоды сложная ситуация на загородных трассах

2
  • 13.02.2021, 18:24
  • 1,595
В Беларуси из-за погоды сложная ситуация на загородных трассах
Фото: «Белсат»

Регистрируют множество «скользких» ДТП.

Обильный снегопад, который так нравится детям и некоторым взрослым, — настоящая беда для автомобилистов, выехавших на непочищенные (а порой и откровенно похожие на каток) дороги. С самого утра по стране регистрируется множество «скользких» ДТП. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности или вовсе воздержаться от поездок на дальние расстояния, пишет «Онлайнер».

Это ДТП случилось сегодня на МКАД в районе Лошицы. Читатель Александр наблюдал последствия в 13:38.

Что делать, если ехать надо?

Учитывая ситуацию, ГАИ подготовила для автомобилистов, которым все-таки придется проехать десятки, а то и сотни километров по заметенным дорогам, несколько советов: «Чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации, отправляйтесь в дорогу только тщательно проверив автомобиль. Важно тепло одеться, взять с собой заряженный мобильный телефон. Не будут лишними буксировочный трос, лопата и термос с горячим чаем. Рекомендуем водителям ни в коем случае не опережать, а тем более не обгонять цепочку движущейся снегоуборочной техники, т. к. это может создать аварийную обстановку. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите об этом по телефону 102».

«В выходные дни сохранится снежная и ветреная погода, порывы ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах переметы снега, на отдельных участках — гололедица. На территории Минской области продолжается специальный план „Погода“!» — добавляют в пресс-службе.

Не менее опасная ситуация на трассе Брест — Минск — граница Российской Федерации. На разных участках дороги зафиксированы следующие ДТП.

На Р23 ограничено движение

Тем же, кто планирует поездку по трассе Р23, надо учитывать следующий момент: на 112—137 км автодороги в связи с сильными переметами снега ограничено движение в обоих направлениях. Организован временный объезд по автодороге Слуцк — Погост. Работает снегоуборочная техника.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», заметена трасса Минск — Могилев: метра три-четыре и белая тьма в воздухе. Как результат — маршрутка влетела в сугроб. Ее пытались откапывать, толкать (как жаль, что самый сильный белорус уже живет в Польше), вытягивать погрузчиком. Но ничего не помогло. Приехавшая на подмогу фура тоже не справилась, и только экскаватор откопал и вытянул микроавтобус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок