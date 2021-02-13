В Беларуси из-за погоды сложная ситуация на загородных трассах 2 13.02.2021, 18:24

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Фото: «Белсат»

Регистрируют множество «скользких» ДТП.

Обильный снегопад, который так нравится детям и некоторым взрослым, — настоящая беда для автомобилистов, выехавших на непочищенные (а порой и откровенно похожие на каток) дороги. С самого утра по стране регистрируется множество «скользких» ДТП. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности или вовсе воздержаться от поездок на дальние расстояния, пишет «Онлайнер».

Это ДТП случилось сегодня на МКАД в районе Лошицы. Читатель Александр наблюдал последствия в 13:38.

Что делать, если ехать надо?

Учитывая ситуацию, ГАИ подготовила для автомобилистов, которым все-таки придется проехать десятки, а то и сотни километров по заметенным дорогам, несколько советов: «Чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации, отправляйтесь в дорогу только тщательно проверив автомобиль. Важно тепло одеться, взять с собой заряженный мобильный телефон. Не будут лишними буксировочный трос, лопата и термос с горячим чаем. Рекомендуем водителям ни в коем случае не опережать, а тем более не обгонять цепочку движущейся снегоуборочной техники, т. к. это может создать аварийную обстановку. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите об этом по телефону 102».

«В выходные дни сохранится снежная и ветреная погода, порывы ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах переметы снега, на отдельных участках — гололедица. На территории Минской области продолжается специальный план „Погода“!» — добавляют в пресс-службе.

Не менее опасная ситуация на трассе Брест — Минск — граница Российской Федерации. На разных участках дороги зафиксированы следующие ДТП.

На Р23 ограничено движение

Тем же, кто планирует поездку по трассе Р23, надо учитывать следующий момент: на 112—137 км автодороги в связи с сильными переметами снега ограничено движение в обоих направлениях. Организован временный объезд по автодороге Слуцк — Погост. Работает снегоуборочная техника.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», заметена трасса Минск — Могилев: метра три-четыре и белая тьма в воздухе. Как результат — маршрутка влетела в сугроб. Ее пытались откапывать, толкать (как жаль, что самый сильный белорус уже живет в Польше), вытягивать погрузчиком. Но ничего не помогло. Приехавшая на подмогу фура тоже не справилась, и только экскаватор откопал и вытянул микроавтобус.

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