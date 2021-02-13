закрыть
13 февраля 2021, суббота, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

4
  • 13.02.2021, 18:33
  • 1,681
Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Минобороны России отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ.

Американская компания Twitter Inc. заблокировала аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Это следует из записи, оставленной на странице в сети микроблогов. Информацию в субботу, 13 февраля, подтвердил руководитель делегации Константин Гаврилов, пишет dw.com.

Доступ к учетной записи закрыт, блокировка сопровождается стандартной записью: "Twitter приостанавливает (действие - Ред.) аккаунтов, которые нарушают правила Twitter". В чем именно заключается нарушение, не уточняется.

Минобороны РФ отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ

Гаврилов высказал версию, что решение может быть связано с позицией России рамках семинара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам. Учетная запись заморожена 12 февраля, уточнил Гаврилов.

Семинар ОБСЕ проводится раз в пять лет. В этом году он проходил по видеосвязи 9-10 февраля. Организацией занимались Соединенные Штаты, являющиеся на данный момент председателем форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

В этом году российское оборонное ведомство отказалось участвовать в мероприятии. "Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России… Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", - заявил Константин Гаврилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок