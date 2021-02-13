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Медики назвали популярный продукт, который помогает нормализовать давление

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  • 13.02.2021, 18:40
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Медики назвали популярный продукт, который помогает нормализовать давление
Иллюстрационное фото

Этот продукт есть практически в каждом доме.

Учёные из Великобритании провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что чеснок способствует нормализации артериального давления. По словам специалистов, пищевые добавки, в состав которых входит травянистое растение, обладают такой же эффективностью, что и лекарства для лечения гипертонии, но не имеют побочных эффектов, пишет orthodox.od.ua.

Научные сотрудники рассказали, что при употреблении 188-2400 мг порошка из чеснока в день на протяжении 2–3 месяцев уменьшаются верхние и нижние показатели АД на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба. Эксперты отметили, что положительные свойства от применения травянистого растения наиболее сильные при высоком АД и намного меньше, если данный уровень находится в пределах нормы. Благодаря этому продукт не способен негативно воздействовать на организм при отсутствии гипертонии.

Медики советуют совмещать употребление чеснока с иными методами нормализации АД, среди которых уменьшение количества соли в пище и постоянные физические нагрузки. При возникновении проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом.

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