Гимнаст Букин: Беларусь сама по себе крутая, ее нужно только освободить от цепей фашизма 13.02.2021, 18:49

Талантливые белорусы уже показали всему миру, что представляет собой наша страна.

С бывшим членом националки по спортивной гимнастике и артистом Цирка дю Солей Семеном Букиным мы познакомились несколько месяцев назад. Тогда спортсмен только вышел на свободу после административного ареста, пишет для «Трибуны»Надежда Филипчик.

За решеткой Букин, судья международной категории и экс-начальник мужской сборной страны, оказался после воскресного марша 8 ноября – и это было жестко.

Силовики избили и облили жгучей краской, два дня жил без еды и матраса. Гимнаст из «дю Солей» шел в церковь, а попал на 15 суток

Больше месяца назад Семен покинул Беларусь, теперь у него контракт в одном из европейских клубов. Но о Родине Букин не забыл. Семен согласился пообщаться o силовиках и участии белорусских гимнастов в провластных активностях.

– Почему решили уехать из Беларуси?

– Сразу после того, как я отбыл свои сутки, мне поступил сигнал. Думаю, у каждого есть знакомый в силовых структурах или около того, мне как раз позвонил такой человек. Передал, что меня могут вызвать, видимо, на допрос, то есть мной заинтересовались. Не придал этой информации значения, решил, что я не настолько важная личность, чтобы мной занимались, продолжал жить как обычно.

Но через две недели мне снова поступил сигнал – лучше уезжай, потому что скоро тебя действительно вызовут. В это же время появилась информация, что скоро закроют границы. В итоге за пару дней я собрал вещи и уехал из соображений безопасности.

– Где в итоге обосновались?

– Вначале оказался во Львове. Уехал вместе с сестрой и ее семьей – они собирались покинуть страну после Нового года, но сделали это раньше из-за закрытия границ. Пока родные занимались визами – во Львове их сделать несложно, – я присматривал за детьми.

В это время знакомый предложил мне работу в Стокгольме, и я согласился. Подписал контракт до конца лета – надеюсь, что в Беларуси все-таки скоро все изменится, и я вернусь.

Подготовили документы и переехали в Варшаву. После 10 дней на карантине родные уехали в другую страну, а я отправился в Стокгольм. Работаю в одном из крупнейших местных гимнастических клубов с детьми 6-14 лет. Пока живу у родителей ученика, а с марта переезжаю в квартиру, которую мне предоставит клуб.

– Удалось пересечься с другими белорусами, которые покинули страну?

– Да, был на акциях солидарности во Львове и Варшаве. 7 февраля, когда в мире проходил Международный день солидарности с Беларусью, искал такие акции в Стокгольме, но не нашел. Во Львове была неплохая акция, а вот в Варшаве нам удалось постоять буквально минут десять.

Встретил там Сергея Дылевского и активиста и фитнес-тренера Дениса Гутковского.

Несмотря на то, что я за рубежом, хотел бы участвовать в жизни Беларуси. Если надо будет чем-то помочь, что-то сделать – я готов. Хочу содействовать тому, чтобы Беларусь наконец-то освободилась от того, что сейчас в ней происходит.

Не знаю, как можно не понимать, что выборы были сфальсифицированы. Очевидно, что нужно было показать людям, как распределились голоса на их участках. Допустим, вы придумали, что 200 голосов отдано за Тихановскую, 1000 – за Лукашенко. Так покажите людям этот листик с «подсчетом», они посмотрят и уйдут. Зачем было прятать эту информацию?

Больше всего меня интересует то, как можно быстрее освободить людей из тюрем. Из остальных вопросов для меня важна проблема законности – почему в Беларуси не работает закон и как это изменить.

Ведь у нас закон существует только для властей, он не работает в отношении обычных людей, которые пытаются выразить свое мнение, противоречащее позиции властей. И это ужасно, это один из признаков фашизма. Мне кажется, что как только заработает закон, все остальное в стране тоже начнет меняться.

– Когда вернетесь домой, хотели бы снова заняться управленческой работой в спорте?

– Да, мне это интересно. Когда работал в РЦОП, понравилось, что там ты не только занимаешься бумагами, но и работаешь непосредственно с «националкой» – ездишь на соревнования, что-то организуешь. Хотел бы в будущем снова чем-то таким заниматься. Но при этом у меня обязательно должно быть время на спортзал, не могу без зала.

Многие чиновники сейчас бегают на лыжах или метают гранаты, это модно. Поэтому, думаю, с залом проблем не возникнет.

– Как оцениваете действия властей по ковиду?

– Мы все помним, что происходило в начале пандемии. Очень долго не признавали наличие проблемы, переводили все в шутку. У меня в мае умер дедушка. Помню, что на кладбище тогда было очень много свежих могил, никогда их там столько не видел. Плюс по кладбищу ходили люди в химзащите, они обрабатывали могилы.

Сейчас, по крайней мере, в Беларуси введен масочный режим, слышал, что штрафуют за нарушение самоизоляции, и это правильно. Начали действовать по отношению к ковиду более адекватно. Видимо, кто-то сам перенес вирус и решил, что он все-таки существует. Если бы власти сразу начали действовать более решительно, думаю, это бы обеспечило для Лукашенко поддержку какой-то части населения. Я бы его все равно не поддержал, но, думаю, бабушки были бы в восторге.

Когда Лукашенко начал обзывать врачей, говорил, что они сами болеют и еще не могут вылечить остальных, мне было их очень жалко. А потом видишь, как он же награждает врачей и говорит – какие вы молодцы, вы побороли ковид. Это вызывает непонимание.

Мы все знаем, что он нездоровый человек. Я был в шоке, когда [экс-министр здравоохранения Владимир] Караник не поддержал врачей, уходил от прямых вопросов. Мы знаем, что статистику заболеваемости до сих пор фальсифицируют. Возможно, власти просто не хотели поднимать панику, но тогда следовало работать со специалистами, психологами и социологами. А просто врать… Это очень разозлило, и люди все равно паниковали.

Справиться с этим помогло бы открытое информирование? Конечно. Некоторые хотят жить в неведении, но лучше разобраться в проблеме, чтобы знать, как ее решить.

– Вы испытали на себе послевыборное насилие.

– Мне еще повезло. Но вся та жесть продолжается, и временами она достигает того же уровня, что и в августе. Силовикам просто дали неограниченную власть, и они этим пользуются – это еще один признак фашизма. Они знают, что пока что не понесут наказания, и пользуются этим, причем нередко все доходит до абсурда.

Каждый день открываю новости и вижу, как забирают многодетных родителей, пенсионеров, как людей избивают и потом их же судят. Как такое возможно? Не могу понять силовиков, что у них в головах? У них же есть семьи.

– Что вы чувствуете, когда читаете про все новые эпизоды насилия силовиков?

– Первая моя реакция – агрессия. Но потом я себя одергиваю и понимаю, что насилие порождает насилие. Нет прощения тем людям, которые сейчас все это творят. Сменится власть – и все они будут осуждены. Они пугают друг друга, что при новой власти в их дома придут и начнут их резать. Нет – вас только пригласят в суд, и вы должны будете по закону ответить за ваши действия. Никто не собирается забирать детей, этим занимается лишь действующая власть.

И мы видим, что все идет к застою в духе Советского союза, к самому худшему, что там было. Еще в 1996 году, когда происходили первые протесты, это было понятно, но тогда мы упустили момент и расплачиваемся за это до сих пор.

Сейчас проходит суд над [обвиняемыми в организации протестов из-за ведения стрима с акции] журналистками «Белсата» [Катериной] Андреевой и [Дарьей] Чульцовой. Эти репортеры для меня герои. Они улыбаются, показывают знак victory.

Не может не восхищать то, насколько сильные девчонки – они столько времени сидят в этих нечеловеческих условиях и при этом так позитивно себя ведут.

– Какой вам хотелось бы видеть Беларусь?

– Во-первых, свободной страной. Все знают, что Беларусь сама по себе крутая, ее нужно только освободить от цепей фашизма. Когда человек заперт в какие-то рамки, он не развивается. Еще в стране должен работать закон, в первую очередь должны выпустить всех политзаключенных.

Как по мне, разница между добром и злом в том, что когда ты причиняешь человеку страдания, это зло. И если человек не причиняет другим страданий, его ничего не сдерживает в развитии. Талантливые белорусы уже показали всему миру, что представляет собой наша страна. Сколько у нас достижений в спорте и культуре, насколько белорусы креативные! Можно, наверное, сказать спасибо Лукашенко, что он объединил людей, хоть и против себя. Но при этом он и расколол общество на адептов совка и тех, кто хочет двигаться к более либеральному обществу, к уважению прав.

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