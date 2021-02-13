Ученые обнаружили корабль знаменитого пирата с тонной сокровищ на корабле
- 13.02.2021, 19:29
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Корабль принадлежал Черному Сэму - самому богатому пирату в истории.
Группа исследователей из Пиратского музея объявила об обнаружении останков скелетов в месте крушения крупного пиратского корабля "Уида", который принадлежал пирату Черному Сэму. Об этом пишет издание Express (перевод — apostrophe.ua).
Теперь ученые хотят провести анализ ДНК и найти потомков пиратов.
Редкую находку обнаружили в внутри затвердевшей массы из камней и песка, а останки скелетов были перемешаны с серебряными монетами и пуговицами. Но специалисты все равно рассчитывают, что им удастся извлечь ДНК и найти потомков корсаров.
Ранее этим же исследователям из музея удалось найти бедренную кость самого Черного Сэма Беллами и отыскать его потомка, который сегодня проживает в Соединенном Королевстве.
Авторитетное издание Forbes называло Черного Сэма самым богатым пиратом в истории, которому с командой удалось взять на абордаж 53 корабля, и награбить сокровищ на $120 млн.
Корабль "Уида", на котором передвигался Черный Сэм с командой, был одним из самых быстроходных своего времени. Судно потерпело крушение в 1717 году, когда капитан Беллами плыл на север к своей возлюбленной Мэри Халлет и попал в шторм.
Позже группе археологов удалось найти на борту затонувшей "Уиды" более четырех с половиной тонн сокровищ (золото и серебро).