Ялтинская утопия Путина 1 13.02.2021, 19:38

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Россия не может конкурировать в экономике и в военной области ни с США, ни с Евросоюзом.

11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции – Великобритании, США и СССР. Историки отмечают, что принятые в Ялте решения перекроили мир после Второй мировой войны и заложили фундамент для растянувшейся на десятилетия Холодной войны, пишет Крым.Реалии.

С другой стороны, примерно в эти же дни в 2007 году президент России Путин произнес перед западными лидерами так называемую Мюнхенскую речь, в которой обвинил США в попытке установить мировую гегемонию и окружить Россию базами НАТО. Тогда многие эксперты на Западе восприняли этот выпад российского лидера как предпосылку для новой Холодной войны. О том, как Ялтинская конференция 1945 года отразилась на современной политике России, особенно в свете аннексии Крыма, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

Российский историк Борис Соколов высказал мнение, что Ялтинская конференция была последним саммитом мировых лидеров до того, как оформилось глобальное разделение на Запад и Восток.

– Биполярный мир тогда не был провозглашен, поскольку формально Великобритания считалась равным партнером с США и Советским Союзом. С другой стороны, к концу войны уже было видно, что уровни военной мощи Британии и США несопоставимы, и она утратила мировое лидерство. Окончательно биполярная система сложилась к 1946 году, после того как американцы испытали ядерное оружие. Хорошо это или плохо? Во всяком случае, на протяжении существования биполярного мира не было больших войн, хотя происходили кровопролитные локальные конфликты в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Однако все это ни шло ни в какое сравнение по потерям и масштабам с мировыми войнами. Кстати, с 1945 по примерно 1951 годы США были единственной страной в мире с ядерным оружием, однако не попытались за счет этого диктовать всем свои условия.

Борис Соколов указывает на то, что, во-первых, американцы устали от Второй мировой войны, во-вторых, производство атомных бомб в конце 1940-х оставалось крайне дорогим.

– Более того, США не стали применять ядерное оружие, даже когда Китай вмешался в войну в Корее в 1950 году. Были на этот счет и экономические соображения: пусть американцы разбомбили бы и Китай, и СССР, но потом же им пришлось бы каким-то образом обустраивать эти территории за счет собственных налогоплательщиков. США и так вкладывали большие деньги в обустройство Западной Европы и не хотели бы финансировать восстановление двух огромных стран из состояния выжженной пустыни.

Тем не менее в 2007 году президент России Владимир Путин в своей так называемой Мюнхенской речи заявил, что «вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам». В 10-ю годовщину той конференции и через три года после начала аннексии Крыма редактор издания Lenta.ru Алексей Наумов в своей статье «Закат Запада» написал следующее:

«Путин был прав: «момент однополярности» (абсолютной гегемонии США на мировой арене) остался в прошлом. Россия успела доказать, что может проводить независимую политику и жестко отстаивать свои интересы; Евросоюз находится в глубоком кризисе».

Российский политолог Игорь Эйдман, который живет и работает в Германии, считает такие оценки фантазиями кремлевских руководителей.

– Стремление откатить мировые отношения к состоянию 1945 года – это ялтинская утопия Путина. Реализовать такой сценарий невозможно. Россия ни в коем случае не может даже приблизиться к той силе и и к тому влиянию, которые были у сталинского СССР после победы над Германией. Так что все эти вербальные потуги объявить нынешний мир биполярным и заявить, что Россия становится сверхдержавой, способной конкурировать с США – это или пропагандистское шоу, или параноидальные мечты лично Владимира Путина. Он прекрасно понимает, что Россия не может конкурировать в экономике и в военной области ни с США, ни даже с Евросоюзом, и пытается наступать ассиметричным, гибридным способом – с помощью информационных диверсий, различных мер по подрыву стабильности на Западе и так далее. Конечно, временные и ситуативные успехи в этой сфере у Путина случаются.

Игорь Эйдман полагает, что аннексия Крыма была началом ослабления России как государства.

– Атака на Украину смогла консолидировать российское общество, поднять в нем ура-патриотическую истерию, но в глобальном смысле Россию это никак не усилило – а, напротив, ослабило. У страны появилось множество новых проблем и статей расходов. Крым не раз сравнивали с чемоданом без ручки: бросить его россияне не могут, а носить тяжело… К сожалению, сейчас в России восстановлено самодержавие в самом худшем виде. Путин хвастается, что принял решение о захвате Крыма единолично – и также единолично может принять любое другое решение, которое способно поставить под угрозу мировую безопасность. Это страшно. Интересно, что есть данные и воспоминания современников о том, что после Ялтинской конференции Иосиф Сталин планировал Третью мировую войну, чтобы окончательно сокрушить капитализм – просто он считал, что СССР был недостаточно готов к схватке.

Украинский политолог Олеся Яхно указывает на то, что в 1945 году мировой порядок уже был пересмотрен с учетом желаний СССР, и называет странными претензии современной России к Западу.

– Это выглядит довольно странно, когда именно в России говорят о необходимости «Ялты-2», учитывая, что по итогам первой Ялтинской конференции СССР вышел победителем. Это красноречиво свидетельствует о том, как Советский Союз и его правопреемница Россия распорядились победой во Второй мировой войне. Проигравшие страны вроде Германии и Японии имеют развитую экономику, их уважают во всем мире – а, с другой стороны, мы можем посмотреть на сегодняшнюю Российскую Федерацию. Мюнхенская речь Путина была попыткой вернуть свое влияние после развала Советского Союза, однако она оказалась крайне своевременной для Европы, которая в 2007 году не совсем разделяла политику США. То, что начала делать Россия дальше – это полный деструктив: начиная с военных действий в Грузии, до аннексии Крыма, войны в Украине.

По мнению Олеси Яхно, Россия могла завоевать влияние в мире невоенными способами – развивая экономику и становясь все более конкурентоспособной в мирной жизни.

– Для этого надо много работать над собой и предлагать какие-то привлекательные образцы того, что страна может делать. Однако Россия ушла в логику войны и разрушения, а в 21-м веке это уже нельзя считать влиянием и долгосрочной силой. Это скорее слабость, а не сила, и рано или поздно в России должны поставить вопрос: насколько курс власти соответствует интересам самой страны? Можно какое-то время выезжать на пропаганде, говорить, что повсюду враги, которые хотят уничтожить Россию, продвигать «русский мир», но все это уводит страну в прошлое. Все территории, которые захватила Москва, включая Крым – это серые зоны, и назвать их перспективными невозможно. Вообще, аннексию полуострова в 2014 году можно считать стратегической ошибкой России, которая дала старт многим другим ошибкам, из которых стране теперь очень сложно выкарабкаться.

Олеся Яхно убеждена, что рано или поздно международная изоляция, последовавшая за попытками Кремля изменить мировой порядок, сработает против самой России, особенно на фоне накапливающихся экономических трудностей и роста социального напряжения в стране.

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