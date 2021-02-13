В Японии произошло мощное землетрясение: видео

В Японии произошло мощное землетрясение: видео1
- 13.02.2021, 19:44
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Есть пострадавшие.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима, пишет ТАСС.
Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.
В зданиях в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.
地震が大きかったので、なぜか反射的に動画撮ってしまったけどなんかワロタ pic.twitter.com/VOSl6PnGfj— ひめい (@himei42) February 13, 2021
Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.
Информации о ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1", где продолжаются работы по демонтажу станции, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, на данный момент не поступало.