В Японии произошло мощное землетрясение: видео 1 13.02.2021, 19:44

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Есть пострадавшие.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима, пишет ТАСС.

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В зданиях в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.

Информации о ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1", где продолжаются работы по демонтажу станции, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, на данный момент не поступало.

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