Назван штамм коронавируса, которым можно заразиться повторно 13.02.2021, 20:01

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Заявление ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в ЮАР и после этого считают южноафриканским, можно заразиться повторно. Об этом во время последнего брифинга рассказала главный научный сотрудник ведомства Сумия Сваминатан, пишет zn.ua.

«Мы получаем сообщения о том, что люди повторно заражаются новым южноафриканским штаммом. Также поступили первые сообщения из Южной Африки, что люди, которые ранее были инфицированы, могут заразиться снова», — сообщила она.

В ВОЗ также пояснили, что при нормальных условиях у людей после того, как они уже переболели, образуется иммунитет, который защищает их всего лишь первые полгода.

«Мы знаем, что после инфицирования у вас действительно развивается иммунитет, и исследования показали, что эти антитела действуют не менее шести месяцев», — сказала представительница ВОЗ.

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