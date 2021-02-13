«Маму и папу забрала армия Таракана» 13.02.2021, 20:09

История одной белорусской семьи.

Герои фильма «Радыё Свабода» — маленькие Настя и Ваня. Они были вынуждены выехать за границы вместе со своей бабушкой.

Мама и папа этих детей оказались в тюрьме по «политически» статьям. А дети вынуждено стали свидетелями обысков, во время которых присутствовали силовики с оружием.

Бабушка Анна уверена, что в Беларуси она не обеспечила бы спокойное и безопасное жилье для внуков, и считает, что дети могли стать политическими заложниками.

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