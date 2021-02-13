Страны ЕС приняли бюджет Фонда восстановления 13.02.2021, 20:39

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Для Польши предусмотрено около 60 миллиардов евро, что является третьим результатом в ЕС, после Италии и Испании.

Представители стран Европейского союза подписали документ, в котором прописаны правила о выплате денежных средств из «Фонда восстановления», призванного помочь в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сумма всего фонда составляет 750 миллиардов евро для всего ЕС, Польша является одним из крупнейших бенефициаров, передает «Польское радио».

Для Польши предусмотрено около 60 миллиардов евро, что является третьим результатом в ЕС, после Италии и Испании; из них 23 миллиарда евро – это безвозвратные гранты, дополнительно почти 5 миллиардов евро – это гарантии, а 32 миллиарда евро – это займы под низкий процент.

Ожидается, что «Фонд восстановления» поддержит экономику ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Окончательное утверждение и подписание законов о выплатах из фонда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен назвала историческим моментом.

«Мы боремся с пандемией и серьезным кризисом в области здравоохранения, где наша надежда – это вакцины, но мы также должны бороться с экономическим кризисом и в этой борьбе «Фонд восстановления» – наш союзник и надежда», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Создание «Фонда восстановления» стало возможным, благодаря тому, что было достигнуто соглашение о том, чтобы Евросоюз занимал деньги на рынках под гарантии стран-членов ЕС. Но для того, чтобы деньги были выплачены, государства ЕС должны ратифицировать решение о собственных ресурсах.

Эта процедура должна быть завершена в первом квартале нынешнего года, чтобы, как было установлено, с середины года начались выплаты. Они будут осуществляться на основе программ, присланных странами ЕС в Еврокомиссию. 19 государств уже прислали в Брюссель предварительные планы, Польши пока что в этой группе нет.

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