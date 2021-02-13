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Медики назвали крупу, которая очень полезна для сердечно-сосудистой системы

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  • 13.02.2021, 21:06
  • 17,728
Медики назвали крупу, которая очень полезна для сердечно-сосудистой системы
Иллюстрационное фото

Эта крупа ценна большим содержанием ниацина.

Ученые рассказали, чем перловка полезна для организма. Эта каша предотвращает развитие многих недугов, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, пишет lenta.ua.

Специалисты отмечают, это свойство растительному продукту придаёт большое содержание ниацина. Этот витамин снижает опасность возникновения опасных сердечных болезней, нормализуя уровень холестерина. Также перловка благоприятно воздействует на липопротеины, сокращая их.

Употреблять продукт рекомендуется женщинам в период постменопаузы. когда нужно контролировать холестерин и не допускать скачков давления. Помогает она и при геморрое. Употребляя зёрна, можно снизить вероятность возникновения камней в желчном пузыре. Это свойство описывается исследовании, результаты которого опубликованы в издании "Американский журнал гастроэнтерологии.

Научные работники отмечают, полезна перловка не только взрослым, но и малышам. При употреблении цельнозернового продукта снижается опасность детской астмы.

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