Для нанимателей могут пересмотреть обязательные страховые взносы в ФСЗН 15 13.02.2021, 21:16

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Стали известны подробности возможного нововведения.

Чиновники анонсировали, что хотят поэтапно внедрять «новую схему накопительной пенсионной системы». Речь про то, чтобы работник при желании отчислял до 3% от своей зарплаты и столько же добавлял наниматель. При этом для нанимателей могут снизить обязательные страховые взносы. Tut.by поинтересовался в Минтруда подробностями возможного нововведения.

Коротко о том, о чем вообще идет речь

Чиновники не первую пятилетку говорят о том, что нужно стимулировать белорусов самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех. В планах на минувшую пятилетку — 2016−2020 гг. — было «дальнейшее развитие добровольного страхования дополнительных пенсий в страховых организациях, в том числе путем создания равных условий для государственных и негосударственных страховых организаций». Эта задача, можно сказать, оказалась невыполненной. В Минтруда констатируют, что добровольными накопительными пенсиями (как корпоративными, так и индивидуальными) охвачено менее 5% работающих.

На нынешнюю пятилетку — 2021−2025 годы — у чиновников снова планы, чтобы стимулировать белорусов самостоятельно откладывать на дополнительную пенсию.

Речь про то, чтобы среди прочего поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Причем чиновники хотят сделать это за счет как самих работников, так и нанимателей: «Работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель». Проще говоря, государство предлагает белорусам для более-менее обеспеченной старости не только рассчитывать на пенсии от ФСЗН, в который отчисляли взносы всю трудовую жизнь и в котором существует дефицит, но и копить самостоятельно.

Как может работать новая схема по накопительной пенсии

В Минтруда рассказали, что проекта указа по возможным изменениям по накопительной пенсионной системе еще нет, «его еще нужно обсудить со всеми заинтересованными сторонами».

— Добровольное пенсионное страхование у нас и сегодня существует. У нас сегодня есть две страховые компании, которые занимаются добровольным пенсионным страхованием, — это «Стравита» и «Приорлайф», — уточнил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — Сегодня и работник, и самозанятый, и предприниматель может страховаться.

Речь про то, что любой белорус может оформить в одной из этих компаний договор на дополнительное накопительное пенсионное страхование. Причем сумма взноса может быть любой. Оформить на работника такую страховку может также наниматель, некоторые организации и предприятия так уже делают. Это как часть соцпакета.

Сейчас же идет речь о том, чтобы и работник, и наниматель одновременно занимались накопительной пенсией.

— Сейчас рассматривается вопрос о том, что работник будет уплачивать какой-то взнос и наниматель тоже за него может уплачивать какой-то взнос. И чтобы взнос был соразмерным: если работник платит на него 1%, то и наниматель за него 1%. Если работник — 3%, то и наниматель за него 3%. Но вариант, что будет больше 3% от нанимателя, пока даже не рассматривается. Озвучено 3%.

Речь про то, чтобы работник при желании мог до 3% от своей зарплаты перечислять на дополнительную пенсию, столько же должен будет добавить и наниматель. И если для первых это опция при желании, то для нанимателя — обязательная, если работник захочет оформить вторую пенсию по такой схеме.

Но в Минтруда обращают внимание на то, что «одна из задач — это неувеличение нагрузки на самого нанимателя».

— Даже если наниматель будет уплачивать за работника какой-то страховой тариф на добровольное пенсионное страхование, дополнительной нагрузки на него не должно быть, — считает Валерий Ковальков. — Вполне возможно, что будут уменьшены обязательные страховые взносы для нанимателей, которые будут отчислять средства на дополнительное пенсионное страхование работников.

Сейчас обсуждается среди прочего, чтобы снизить для нанимателей, которые будут отчислять взносы на накопительную пенсию работника, снизить размер обязательных взносов в ФСЗН. При этом для работников, которые будут отчислять на дополнительную пенсию по новой схеме, сокращение взносов в ФСЗН не планируется (сейчас работник отчисляет 1% от зарплаты в ФСЗН).

Планируется, что новая накопительная пенсионная схема будет работать через страховые компании. Речи о том, чтобы сделать накопительную пенсию обязательной, пока не идет, уточнили в Минтруда.

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