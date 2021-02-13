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Шмыгаль: Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена

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  • 13.02.2021, 21:46
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Шмыгаль: Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена
Денис Шмыгаль

Евроинтеграционные стремления - это «красная нить», которая проходит через всю работу правительства и является топприоритетом Украины.

Интеграция Украины с Европейским Союзом и НАТО будет усилена. Дан старт переговорам по дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, пишет «Униан».

"Это основной месседж от наших европейских друзей во время визита нашей делегации в Брюссель на этой неделе. О чем говорили с руководством ЕС в вопросах экономики? Самое первое и самое главное — дан старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским Союзом. Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС. Второе, это вопрос "промышленного безвиза". Уже в ближайшее время будет завершена работа миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму", — написал он.

Как пояснил премьер-министр, "промышленный безвиз" — это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации.

Третий вопрос, по словам главы правительства, это дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в законодательство Украины.

"Именно евроинтеграционные стремления — это "красная нить", которая проходит через всю работу нашего правительства, это наш топ-приоритет", — резюмировал Денис Шмыгаль.

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