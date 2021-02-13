Назван эффективный способ уберечься от заражения коронавирусом 3 13.02.2021, 21:59

3,952

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США провели эксперимент.

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений коронавирусом как других людей, так и защищает самого носителя с эффективностью до 80-90 процентов. Об оценке разных способов уберечься от инфекции сообщается на сайте организации, пишет lenta.ru.

В ходе эксперимента ученые проверили несколько вариантов ношения масок и то, как эффективно они задерживают вирусные частицы при кашле. Были оценены такие комбинации, как одна трехслойная маска для медицинских процедур, одна трехслойная тканевая маска и трехслойная тканевая маска, закрывающая медицинскую маску. Кроме того, выявлялась эффективность по задерживанию аэрозолей, выделяемых во время дыхания, при этом проверялись и такие конфигурации, как двойная маска или маска с завязанными петлями для ушей (способствует плотному прилеганию маски к лицу — прим.).

Для имитации кашля и дыхания использовались эластомерные модели головы, которые играли роль источника аэрозолей и их приемника. Одна голова была снабжена мундштуком, через который выделялись аэрозоли. Для каждого варианта ношения масок выполнялись три 15-минутных прогона.

Результаты первого эксперимента показали, что одна маска для медицинских процедур без завязанных петель блокировала 42 процента аэрозольных частиц, а одна тканевая маска блокировала 44,3 процента. Комбинация тканевой маски, закрывающей лечебную маску (двойная маска), блокировала 92,5 процента частиц. Во втором эксперименте двойная маска уменьшала воздействие на рядом стоящего человека без маски на 82,2 процента, а маска с завязанными петлями — на 69,2 процента.

Если же источник не носил маску, а человек, подвергавшийся воздействию носил двойную маску, то такая комбинация обеспечивала 83-процентную защиту. В случае с завязанными петлями воздействие уменьшалось на 64,5 процента. Если же оба человека носят двойную маску или маску с завязанными петлями, то защита достигала уровня 96,4 и 95,9 процента соответственно.

Ученые добавили, что у результатов исследования есть некоторые ограничения. Во-первых, их нельзя распространять на детей с маленьким лицом или на мужчин, носящих бороду. Во-вторых, в реальных условиях эффективность каждого варианта ношения может быть иной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».