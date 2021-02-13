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Какой будет погода в воскресенье

  • 13.02.2021, 22:25
  • 1,009
Какой будет погода в воскресенье

Прогноз синоптиков.

Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 14 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны прогнозируются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью по востоку местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до минус 17 градусов по востоку страны. Днем будет минус 2-8, по юго-западу - от нуля до 1 градуса мороза.

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