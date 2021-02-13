Главы Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме Капитолия

Главы Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме Капитолия1
- 13.02.2021, 22:31
Марк Цукерберг и Джек Дорси могут быть приглашены на слушания уже в марте.
Руководители компаний Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси могут дать показания перед законодателями Палаты представителей США о событиях в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает издание Politico (перевод - «Гордон»), ссылаясь на источники.
Точная дата заседания еще не назначена, но, по словам источников, оно может произойти уже в марте.
Politico напоминает, что член Палаты представителей Фрэнк Паллоне в прошлом месяце объявил о планах выяснить, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.
По данным издания, обсуждался вопрос о том, чтобы вместе с Цукербергом давали показания глава юридического отдела Twitter Виджая Гадде и генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки, причем Гадде потенциально может появиться вместо Дорси.