Главы Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме Капитолия 1 13.02.2021, 22:31

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Марк Цукерберг и Джек Дорси могут быть приглашены на слушания уже в марте.

Руководители компаний Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси могут дать показания перед законодателями Палаты представителей США о событиях в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает издание Politico (перевод - «Гордон»), ссылаясь на источники.

Точная дата заседания еще не назначена, но, по словам источников, оно может произойти уже в марте.

Politico напоминает, что член Палаты представителей Фрэнк Паллоне в прошлом месяце объявил о планах выяснить, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

По данным издания, обсуждался вопрос о том, чтобы вместе с Цукербергом давали показания глава юридического отдела Twitter Виджая Гадде и генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки, причем Гадде потенциально может появиться вместо Дорси.

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