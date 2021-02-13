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Белорусы делятся позитивными видео о снегопаде и холодах

  • 13.02.2021, 22:41
Белорусы делятся позитивными видео о снегопаде и холодах

В отдельных районах страны выпало разом до 9 сантиметров снега.

Добавь это «поступление» к уже имеющимся запасам, разнообразь сильным ветром — и вуаля, огромные сугробы обеспечены, пишет «Онлайнер». Впрочем, не время грустить. Настал самый подходящий момент, чтобы снимать запоминающиеся видео, которые можно будет показывать потомкам. Белорусы из разных уголков страны делятся своими снежными историями. Зачастую получаются довольно забавные tiktok’и.

Сегодня был переснят фильм «Я — легенда». Неожиданно в Могилеве.

Задавшийся целью мужчина преодолеет любые преграды, даже снежные заносы высотой по пояс.

Всегда лучше помнить, где запарковался. Иначе будет обидно, что откопал не свою машину.

Если бы снег можно было продавать, эта семья озолотилась бы.

И немного лирики.

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