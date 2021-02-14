Медики обнаружили новый редкий симптом коронавируса 14.02.2021, 8:19

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Впервые его заметили у 64-летнего пациента из Египта.

Медики выяснили, что еще одним редким симптомом коронавирусной инфекции может быть икота.

Как пишет DailyMail, по мнению экспертов, COVID-19 может атаковать диафрагму –мышцу, контролирующую дыхание, – вызывая ее спазм, что приводит к икоте. Икота также связана с другими инфекционными заболеваниями, включая грипп и туберкулез.

Ученые рассказали о случае 64-летнего пациента из Египта, который две недели страдал от сильной икоты. Помимо этого недуга, у него были жар и боль в горле.

Для того чтобы понять, что стало причиной частой икоты, врачи Каира сделали мужчине УЗИ брюшной полости. После компьютерной томографии стало ясно, что пациент был заражен коронавирусом. На его снимке были белые пятна со скоплением жидкости в легких, вызванной вирусной пневмонией.

Врачи, лечившие пациента, уверены, что его симптомы были редким проявлением коронавируса.

Отметим, COVID-19 может вызвать широкий спектр симптомов. Самыми распространенными являются высокая температура, кашель, потеря вкуса и запаха, одышка, боль в мышцах, утомляемость.

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